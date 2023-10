Biden: “Ci sono momenti in questa vita in cui un male puro e incontaminato si scatena nel mondo”

AgenPress. Il presidente Joe Biden ha condannato con forza Hamas e ha promesso il sostegno americano a Israele, annunciando che il numero di morti americani a causa dell’invasione di Israele da parte del gruppo terroristico è ora di 14.

Secondo la Casa Bianca mancano all’appello circa 20 americani.

“Ci sono momenti in questa vita in cui un male puro e incontaminato si scatena nel mondo”, ha detto Biden, parlando dalla Casa Bianca, affiancato dal vicepresidente Kamala Harris e dal segretario di Stato Antony Blinken. “Il popolo di Israele ha vissuto uno di questi momenti questo fine settimana”.

“Ora sappiamo che i cittadini americani sono tra coloro che sono detenuti da Hamas”, ha detto Biden, senza fornire un numero. “Sto ordinando alla mia squadra di condividere informazioni e di inviare ulteriori esperti da tutto il governo degli Stati Uniti per consultare e consigliare le controparti israeliane sul recupero degli ostaggi e sugli sforzi di recupero. Perché come Presidente, non ho priorità più alta della sicurezza degli americani tenuti in ostaggio in tutto il mondo”.