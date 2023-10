Agenzia Nazioni Unite ha chiesto 104 mln di dollari per assistere i rifugiati a Gaza. Hanno bisogno di cibo

AgenPress – L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha chiesto 104 milioni di dollari per aiutare gli sfollati di Gaza. Lo hanno detto oggi i funzionari.

I civili hanno un disperato bisogno di cibo, acqua e medicine, ha affermato il commissario generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini .

“Quello che sta accadendo è già una tragedia umanitaria senza precedenti. Qualunque siano le circostanze, in tempi di conflitto valgono le regole e questo non fa eccezione”, ha affermato Lazzarini in una nota. “È della massima urgenza che sia garantito l’accesso all’assistenza umanitaria e alla protezione per tutti i civili”.

Gaza è stata sotto un “pieno assedio” e ha esaurito tutte le scorte in seguito all’attacco a sorpresa di Hamas contro Israele.

L’agenzia ha affermato in una dichiarazione di voler “consentire la sua risposta umanitaria multisettoriale nei prossimi 90 giorni. I fondi richiesti copriranno le urgenti esigenze alimentari, non alimentari, sanitarie, di alloggio e di protezione di un massimo di 250.000 persone in cerca di sicurezza nei rifugi dell’UNRWA nella devastata Striscia di Gaza e di altri 250.000 rifugiati palestinesi all’interno della comunità”.

L’UNRWA ha affermato che sta affrontando una crisi finanziaria e che dispone di fondi sufficienti solo per portare avanti le proprie attività nella regione fino alla fine del mese.