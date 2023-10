Usa. Sullivan, l’Iran è complice dell’attacco di Hamas, anche se non ci sono prove del suo sostegno

AgenPress – L’Iran è “complice, in senso lato”, nell’attacco di Hamas a Israele, non ci sono informazioni di intelligence che indichino che Teheran abbia specificamente offerto sostegno per l’assalto senza precedenti”.

Lo ha detto martedì il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

“Abbiamo detto fin dall’inizio che l’Iran è complice in senso lato perché ha fornito la maggior parte dei finanziamenti all’ala militare di Hamas, ha fornito formazione, ha fornito capacità, ha fornito sostegno e ha Abbiamo avuto impegni e contatti con Hamas per anni e anni, e tutto ciò ha avuto un ruolo nel contribuire a ciò che abbiamo visto”, ha detto Sullivan. “Ora, per quanto riguarda la questione se l’Iran fosse a conoscenza di questo attacco in anticipo o abbia contribuito a pianificare o dirigere questo attacco, non ne abbiamo conferma, nel momento in cui sono qui sul podio”.

Sullivan ha detto ai giornalisti che l’amministrazione è impegnata con le sue controparti israeliane e “guarda indietro ai nostri possedimenti di intelligence per vedere se abbiamo ulteriori informazioni a riguardo”, aggiungendo: “Se c’è un aggiornamento, lo condividerò con voi. ”