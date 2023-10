Israele. Nel sud donne, bambini e anziani “brutalmente massacrati in un modo di agire dell’Isis”

AgenPress – I militanti di Hamas hanno compiuto un “massacro” a Kfar Aza, nel sud di Israele, durante i loro attacchi nel fine settimana, in cui donne, bambini, bambini piccoli e anziani sono stati “brutalmente massacrati in un modo di agire dell’Isis”, hanno detto le Forze di Difesa Israeliane (IDF).

L’IDF ha detto che non può confermare il numero di persone uccise lì e non entrerà nei dettagli su come le persone siano state uccise. “Siamo consapevoli degli atti atroci di cui Hamas è capace”.

I residenti delle comunità israeliane di confine si aspettavano periodici attacchi missilistici dopo che Hamas aveva preso il controllo di Gaza nel 2007.

Hanno accettato il pericolo come prezzo della vita di campagna in una comunità unita che conservava ancora tracce dello spirito pionieristico dei primi insediamenti sionisti.

I residenti di Kfar Aza e delle altre comunità israeliane godevano di una buona qualità di vita, nonostante la minaccia dei razzi di Hamas.

Tutte le case avevano anche stanze blindate rinforzate. Avevano anche terrazze esterne, barbecue, altalene per i bambini e aria fresca.

Ma nessuno – qui a Kfar Aza o altrove in Israele – immaginava che Hamas sarebbe stata in grado di violare le difese israeliane e uccidere così tante persone.

L’orrore e la rabbia degli israeliani si sono mescolati all’incredulità per il fatto che lo Stato e l’esercito abbiano fallito nel loro dovere fondamentale di proteggere i propri cittadini.