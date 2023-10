Israele. Biden: l’attacco di Hamas è “un atto di pura malvagità. Bambini uccisi, donne violentate e esibite come trofei”

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden inizia il suo intervento definendo gli attacchi “un atto di pura malvagità”, definendo Hamas assetato di sangue, afferma che gli eventi ricordano le peggiori atrocità commesse dall’Isis, altrimenti noto come il cosiddetto gruppo Stato islamico, e lo condanna per “più di 1.000 civili massacrati. Tra loro almeno 14 cittadini americani”.

“Hamas non difende il popolo palestinese. Hanno usato i palestinesi come scudi umani.”

“Purtroppo per il popolo ebraico, non è una novità. Ha portato in superficie ricordi dolorosi” dell’antisemitismo del secolo scorso.

Il presidente degli Stati Uniti condivide esempi di alcune delle storie orribili che provengono dalla regione: “Genitori massacrati usando i loro corpi per proteggere i loro figli… Rapporti di bambini uccisi… Donne violentate e esibite come trofei.”

“Siamo con Israele, stiamo con Israele”, dice Biden, “avrà ciò di cui ha bisogno per rispondere all’attacco”.

Biden mette in guardia coloro che potrebbero tentare di trarre vantaggio dal conflitto e affermando il sostegno della sua nazione a Israele.

“Non ci siano dubbi. Gli Stati Uniti sostengono Israele. Faremo in modo che lo Stato ebraico e democratico di Israele possa difendersi, oggi, domani, come abbiamo sempre fatto. È semplice. Chiunque pensi di approfittare di questa situazione, ho una parola: non farlo.”

Biden ha dichiarato che la sicurezza è stata rafforzata attorno ai centri della vita ebraica in tutto il paese dopo l’attacco in Israele.

“Stiamo anche adottando misure a livello nazionale, nelle città di tutti gli Stati Uniti d’America. I dipartimenti di polizia hanno rafforzato la sicurezza attorno ai centri della vita ebraica. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale e il Federal Bureau of Investigation stanno lavorando a stretto contatto con le leggi statali e locali forze dell’ordine e partner della comunità ebraica per identificare e contrastare qualsiasi minaccia interna che potrebbe emergere in relazione a questi orribili attacchi”, ha affermato.

Biden ha poi esortato all’unità. “Questo è il momento per gli Stati Uniti di riunirsi e di piangere insieme a coloro che sono in lutto. Cerchiamo di essere chiari. Non c’è posto per l’odio in America. Non contro gli ebrei, non contro i musulmani, non contro nessuno. Rifiutiamo, noi rifiutiamo. Ciò che rifiutiamo è il terrorismo. Condanniamo il male indiscriminato come abbiamo sempre fatto. Questo è ciò che rappresenta l’America”.

Gli Stati Uniti hanno “migliorato la posizione della nostra forza militare nella regione per rafforzare la nostra deterrenza”.

“Il Dipartimento della Difesa ha spostato il gruppo d’attacco della portaerei USS Gerald R. Ford nel Mediterraneo orientale e ha rafforzato la presenza dei nostri aerei da caccia. E siamo pronti a spostare ulteriori risorse se necessario”, ha affermato.

Biden ha anche messo in guardia le parti ostili dall’approfittare della situazione in Israele.

“I nostri cuori possono essere spezzati, ma la nostra determinazione è chiara”, ha detto. “Ieri ho parlato anche con i leader di Francia, Germania, Italia e Regno Unito per discutere gli ultimi sviluppi con i nostri alleati europei e coordinare la nostra risposta unitaria”.

Gli Stati Uniti garantiranno che Israele abbia gli strumenti necessari per difendersi dagli attacchi di Hamas, affermando che un appello al Congresso per contribuire a finanziare la sicurezza nazionale dei “partner critici” dell’America “non riguarda il partito o la politica”.

“Quando il Congresso tornerà, chiederemo loro di intraprendere azioni urgenti per finanziare le esigenze di sicurezza nazionale dei nostri partner critici”, ha detto Biden. “Non si tratta di partito o politica. Riguarda la sicurezza del nostro mondo, la sicurezza degli Stati Uniti d’America.”

Biden ha detto che la sua amministrazione sta “aumentando” ulteriore assistenza militare a Israele, comprese munizioni e intercettori che avrebbero rifornito l’Iron Dome.

“Ci assicureremo che Israele non rimanga senza queste risorse critiche per difendere le sue città e i suoi cittadini. Perché, come presidente, non ho priorità più alta della sicurezza degli americani tenuti in ostaggio in tutto il mondo. Almeno 14 cittadini americani tra le persone uccise in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele. Si tratta di un leggero aumento rispetto al bilancio delle vittime di lunedì, quando sono stati confermati morti 11 cittadini statunitensi”.

“Come ogni nazione al mondo, Israele ha il diritto di rispondere, anzi ha il dovere di rispondere a questi feroci attacchi”, ha detto ancora.

La gente in Israele ha vissuto subendo “il male puro” per mano “delle mani insanguinate dell’organizzazione terroristica Hamas, un gruppo il cui scopo dichiarato è quello di uccidere gli ebrei. Questo è un atto di puro male”.

Ha osservato che in Israele sono morte più di 1.000 persone, tra cui almeno 14 cittadini americani. “Genitori massacrati usando i loro corpi per cercare di proteggere i loro figli – notizie sconvolgenti di bambini uccisi, intere famiglie massacrate. Giovani massacrati mentre partecipavano a un festival musicale per celebrare la pace.”

“Donne violentate, aggredite, sfilate come trofei. Famiglie nascoste nella paura per ore e ore, che cercano disperatamente di tenere buoni i propri figli per evitare di attirare l’attenzione. E migliaia di feriti, vivi ma che portano con sé i fori dei proiettili e le schegge”. ferite e il ricordo di ciò che hanno sopportato.”