Turchia. Erdogan sostiene la causa palestinese, ma invita le parti ad agire ragionevolmente

AgenPress – La Turchia ha condannato fermamente la perdita di vite civili nel conflitto tra israeliani e palestinesi, affermando di essere pronta a contribuire a mitigare la situazione prima che si diffonda in regioni più ampie.

In una dichiarazione, il ministero degli Esteri turco ha affermato che Ankara è in stretto contatto con tutte le parti interessate, ripetendo un appello alla moderazione lanciato dal presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan che ha esortato Israele e i palestinesi “ad agire ragionevolmente” e ad evitare un’ulteriore escalation. “Invitiamo tutte le parti ad agire con ragionevolezza e a stare alla larga da passi impulsivi che aumentano le tensioni”, ha dichiarato Erdogan – che sostiene fortemente la causa palestinese – dopo l’attacco di Hamas.

Il ministero ha inoltre esortato i cittadini turchi nella regione a rimanere in luoghi sicuri e al chiuso.

“Sottolineiamo che gli atti di violenza e l’escalation legati a questo non avvantaggiano nessuno. La Turchia è pronta a fornire tutto l’aiuto possibile per garantire che gli sviluppi in questione non si intensifichino ulteriormente e non vengano presi sotto controllo senza diffondersi in una regione più ampia. A questo proposito, stiamo continuando i nostri stretti contatti con le parti interessate”.