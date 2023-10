Renzi: “La quantità di fango che ci hanno buttato addosso in questi anni è senza precedenti”

AgenPress. La sentenza di ieri che condanna Travaglio e Il Fatto dimostra che davvero il tempo è galantuomo. La quantità di fango che ci hanno buttato addosso in questi anni, e che qualcuno continua a fare con attacchi personali, è senza precedenti.

Hanno usato FakeNews e insulti per rendermi un mostro, ma non sono riusciti a spegnere la nostra passione politica. E io sono sempre qui. Carico come sempre, più di sempre. E ho una voglia matta di lottare per cambiare le cose, per trasmettere entusiasmo, per generare speranza.

Lasciamo il fango a chi vive di FakeNews: noi ripartiamo per cambiare l’Europa. Offro tutto il mio impegno e in cambio chiedo solo una cosa: voliamo alto.

Non stiamo dietro alle provocazioni, alle risse, agli insulti. Facciamo politica perché noi possiamo farla, sappiamo farla, dobbiamo farla.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.