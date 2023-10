“In Francia Melenchon ha il 22%. Perché in Italia non si riesce a fare lo stesso”

AgenPress. “La sinistra è morta e quel poco di essa che è rimasto è diviso, confuso e incapace di avere un progetto che mira a ottenere risultati. Rifondazione, Sinistra Italiana, Potere al Popolo si preoccupano solo del loro narcisismo. In Francia Melenchon ha il 22 per cento dei consensi. Perché ciò non accade in Italia?”.

A dirlo l’attore e scrittore Moni Ovadia in un’intervista al quotidiano L’Identità.