Medioriente, il MAIE: “Solidarietà al popolo israeliano, preoccupati per questa velocissima escalation”

."Condanniamo con fermezza il feroce attacco di Hamas a Israele: una pioggia di missili arrivati da Gaza che ha già provocato almeno cento morti e un migliaio di feriti. Esprimiamo massima solidarietà al popolo israeliano e ai familiari delle vittime, oltre che la nostra vicinanza ai feriti, che si riprendano presto, augurandoci che il numero dei morti non aumenti. Siamo preoccupati per questa velocissima escalation del conflitto, ma anche per i circa 18mila italiani che hanno doppio passaporto e vivono in territorio israeliano e per i circa 250 che sono nel Paese temporaneamente. A tutti loro suggeriamo prudenza negli spostamenti e li invitiamo a seguire le indicazioni che arrivano dal ministero degli Esteri italiano. Siamo pronti ad appoggiare il governo italiano nelle decisioni che vorrà prendere per riportare la pace". E' quanto si legge in una nota del MAIE – Movimento Associativo Italiani all'Estero.