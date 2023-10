“La via maestra, insieme per la Costituzione”: CGIL e associazioni in piazza a Roma

AgenPress. “La via maestra, insieme per la Costituzione”. È questo lo slogan scelto dalla Cgil e da più di cento associazioni per la manifestazione nazionale che si terrà oggi a Roma.

Sono previsti due cortei che partiranno alle ore 13.45 da Piazza della Repubblica e da Piazzale dei Partigiani per arrivare a Piazza San Giovanni, dove a partire dalle ore 15.15 inizieranno gli interventi dal palco.

Dal palco interverranno: Simona Abate, per le associazioni ambientaliste (Greenpeace, Legambiente, WWF, Transport&Environment e Kyoto Club); Rosy Bindi; Stefania Brogini, delegata Funzione Pubblica dell’ospedale di Campostaggia (Siena) coordinatrice 118; Luigi Ciotti, presidente di ‘Libera’; Giuseppe De Marzo, coordinatore nazionale Rete Numeri Pari; Alessandra Esposito, delegata FLAI del pastificio Garofalo; Salvatore Guastella, delegato FILLEA di Travaglini Costruzioni; Olga Karash, attivista pacifista bielorussa; Emiliano Manfredonia, presidente Acli; Ilaria Manti (campagna Ci Vuole Un Reddito); Sonny Olumati (Italiani senza Cittadinanza), Appello Contro il Razzismo per una Italia accogliente; Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi; Michela Paschetto, Europe for Peace (responsabile settore infermieristico e coordinatrice della missione di Emergency in Ucraina); Camilla Piredda, associazioni studentesche (UDU, Link, Rete Studenti Medi, Unione degli Studenti); Matteo Ricci, sindaco Pesaro e presidente di ALI (Lega Autonomie Locali); Gustavo Zagrebelsky. Coordinano dal palco: Andrea Morniroli, Forum Disuguaglianze Diversità; Giulio Marcon, Sbilanciamoci; Raffaella Bolini, Arci.

Alle ore 17.15 prenderà la parola il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che chiuderà la manifestazione.