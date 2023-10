Israele. Si combatte in 22 località nel sud del Paese. Abu Mazen, Israele ha “distrutto il processo di pace”

AgenPress – Un portavoce dell’esercito israeliano ha affermato che i combattimenti continuano in 22 località nel sud di Israele, circa 12 ore dopo che i militanti di Hamas hanno lanciato un attacco a sorpresa dalla Striscia di Gaza.

Il contrammiraglio Daniel Hagari ha anche detto che Israele sta colpendo obiettivi a Gaza dal cielo e che le operazioni di terra sono imminenti.

Hagari ha confermato la situazione di ostaggi in corso nelle città di Ofakim e Beeri. In precedenza, sia l’esercito israeliano che Hamas avevano confermato che alcuni israeliani erano stati catturati e presi in ostaggio.

L’Autorità nazionale palestinese torna ad accusare Israele di aver “distrutto il processo di pace”, ha affermato il ministero degli esteri di Abu Mazen in un comunicato rilanciato dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Le ragioni della esplosione nella Regione vanno ricercate “nella assenza di una soluzione della questione palestinese per 75 anni, nella continuazione della politica di doppio-standard della comunità internazionale, nel suo silenzio di fronte alle pratiche criminali e razziste delle forze di occupazione israeliane, e nella continuazione della ingiustizia e della oppressione”.