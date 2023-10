AgenPress. “Siamo di fronte a una comunità internazionale di vigliacchi, di miserabili. É complice di questa situazione e a lei si imputeranno sia i morti palestinesi che quelli israeliani. Se avesse agito per la pace, come d’altronde non ha fatto in Ucraina, oggi forse l’umanità poteva intravedere un futuro”.

A dirlo l’attore e scrittore di origini ebraiche Moni Ovadia in un’intervista al quotidiano L’Identità.