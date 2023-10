Caro affitti: Mattia (Pd), con Rocca università ‘bancomat’ per enti privati

AgenPress. “Dopo la sanità pubblica, ora la Giunta Rocca consegna ai privati anche il diritto allo studio. La risposta all’emergenza abitativa degli studenti universitari e delle loro famiglie a Roma e nel Lazio non può essere quella di ‘istituire degli accordi con gli istituti privati’ o di sventolare chimere come quella di convertire in campus l’attuale Policlinico Umberto I, dopo che questo sarà stato trasferito in un nuovo ospedale costruito ex novo, che, a voler essere ottimisti, sarà pronto tra dieci anni.

Un disastro annunciato l’esito del confronto tra Regione Lazio e associazioni studentesche, da cui ora non solo emerge la conferma che i dati sui posti alloggi Disco, diffusi nei giorni scorsi dal presidente Rocca, sono stati gonfiati, in quanto frutto in realtà delle precedenti legislature, ma viene fuori il vero piano del governo regionale di destra: sfruttare le risorse pubbliche e il disagio sociale per solleticare gli interessi privati, persino con promesse irrealizzabili, e usare anche l’università come ‘bancomat’ per il proprio consenso invece che prendersene cura come un bene collettivo da tutelare e potenziare”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio Eleonora Mattia.