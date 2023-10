Apostolico. Video girato da un carabiniere “senza alcuna finalità”. Conte, Salvini dica chi glielo ha dato

AgenPress – Sarebbe stato un carabiniere a girare il video che riprende la giudice Iolanda Apostolico ad una manifestazione del 2018 al porto di Catania sui migranti. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, sarebbe stato lo stesso militare a riferire spontaneamente ai suoi superiori che cinque anni fa aveva girato quelle immagini con il cellulare senza alcuna finalità. Video che non sarebbe mai stato allegato ad atti interni o a informative all’autorità giudiziaria e che, solo alcuni giorni fa, sarebbe stato condiviso con una ristretta cerchia di persone.

“La Digos fa sempre dei filmati quando ci sono delle manifestazioni, ma come poi arrivano questi filmati a un ministro delle infrastrutture che non c’entra nulla? Il ministro delle Infrastrutture Salvini chiarisca come e perché ha avuto quei filmati. Quei filmati sono stati realizzati dalla Digos e sono nella disponibilità delle forze di polizia per altri compiti, non per attaccare i magistrati”, ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte.

“Fermo restando – ha ribadito – che i magistrati devono essere e apparire imparziali, non possiamo permettere che ci sia una schedatura e che venga messa a disposizione degli esponenti politici di turno di governo che, peraltro, non c’entrano nulla con la questione dell’ordine pubblico. Perchè se noi iniziamo a fare queste filiere in cui tutti iniziano a deviare dai propri compiti istituzionali non riusciamo più”. “Ognuno – ha concluso – rispetti i propri compiti istituzionali: la magistratura faccia delle buone sentenze, come fa sempre, noi politici facciamo un altro mestiere”.