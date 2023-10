Usa. Trump avrebbe rivelato ad un miliardario australiano dei sottomarini nucleari statunitensi

AgenPress – Donald Trump avrebbe rivelato informazioni potenzialmente sensibili sui sottomarini nucleari statunitensi con un miliardario australiano, Anthony Pratt, tre mesi dopo aver lasciato l’incarico.

La potenziale divulgazione è stata segnalata al team del procuratore speciale Jack Smith mentre indagavano sul presunto accaparramento di documenti riservati da parte di Trump a Mar-a-Lago, hanno detto le fonti ad ABC News. Le informazioni potrebbero far ulteriore luce sulla gestione da parte di Trump dei delicati segreti governativi.

I pubblici ministeri e gli agenti dell’FBI hanno intervistato almeno due volte quest’anno il membro di Mar-a-Lago, Anthony Pratt, che dirige la Pratt Industries con sede negli Stati Uniti, una delle più grandi aziende di imballaggio del mondo.

In quelle interviste, Pratt ha descritto come – cercando di conversare con Trump durante un incontro a Mar-a-Lago nell’aprile 2021 – abbia parlato della flotta sottomarina americana, di cui i due avevano discusso in precedenza.

Secondo il resoconto di Pratt, come descritto dalle fonti, Pratt ha detto a Trump che credeva che l’Australia dovesse iniziare ad acquistare i suoi sottomarini dagli Stati Uniti, al che un Trump eccitato – “sporgendosi” verso Pratt come per essere discreto – ha poi detto a Pratt due informazioni sui sottomarini statunitensi: il presunto numero esatto di testate nucleari che trasportano abitualmente e quanto esattamente possono avvicinarsi a un sottomarino russo senza essere scoperti.

Nelle e-mail e nelle conversazioni dopo l’incontro con Trump, Pratt ha descritto le osservazioni di Trump ad almeno altri 45, tra cui sei giornalisti, 11 dipendenti della sua azienda, 10 funzionari australiani e tre ex primi ministri australiani, hanno detto le fonti ad ABC News.

Mentre Pratt ha detto agli investigatori che non poteva dire se ciò che Trump aveva detto sui sottomarini statunitensi fosse reale o solo spaccone, gli investigatori hanno comunque chiesto a Pratt di non ripetere i numeri che Trump gli avrebbe detto, suggerendo che le informazioni potrebbero essere troppo sensibili per essere trasmesse ulteriormente.

Fonti hanno detto che un altro testimone, uno degli ex dipendenti di Trump a Mar-a-Lago, ha detto agli investigatori che, pochi minuti dopo l’incontro di Pratt con Trump, ha sentito Pratt riferire a qualcun altro parte di ciò che Trump aveva appena detto.

Secondo le fonti, l’ex dipendente di Mar-a-Lago ha anche detto agli investigatori di essere “infastidito” e “scioccato” nel sentire che l’ex presidente aveva fornito informazioni apparentemente sensibili a un cittadino non statunitense.

Pratt ha detto agli investigatori che Trump non gli ha mostrato alcun documento governativo durante il loro incontro dell’aprile 2021, né in nessun altro momento in cui si sono incrociati a Mar-a-Lago, hanno detto fonti.

Secondo le fonti, Pratt ha insistito con gli investigatori per aver raccontato ad altri del suo incontro con Trump per mostrare loro come stava difendendo l’Australia con gli Stati Uniti. Alcuni dei funzionari australiani che le fonti affermavano di aver riferito erano, come risulta dalle notizie dell’epoca, coinvolti nei negoziati in corso con l’amministrazione Biden su un accordo con l’Australia per l’acquisto di una serie di sottomarini d’attacco a propulsione nucleare dagli Stati Uniti.

L’accordo è stato infine raggiunto all’inizio di quest’anno, con l’Australia che ha accettato di acquistare almeno tre sottomarini a propulsione nucleare di classe Virginia, anche se il presidente Joe Biden ha affermato che nessuno dei sottomarini venduti all’Australia sarà armato con armi nucleari.

Il New York Times ha affermato che Pratt è ora tra gli 80 potenziali testimoni che potrebbero essere chiamati a testimoniare nel processo di Trump per sostenere la tesi dell’accusa secondo cui l’ex presidente è stato sprezzante nel gestire informazioni riservate.

L’ex ambasciatore australiano negli Stati Uniti Joe Hockey ha affermato che se tutto ciò di cui Trump ha discusso fosse stato come riportato, si tratterebbe di informazioni che il governo australiano sarebbe già a conoscenza.

“Abbiamo avuto sommergibilisti in servizio sui sottomarini nucleari statunitensi per anni”, ha detto. “Trovo difficile credere che in una conversazione tra Anthony Pratt e Donald Trump sia stato discusso qualcosa di grande significato che avrebbe avuto un impatto sulla sicurezza nazionale dell’Australia o degli Stati Uniti”.