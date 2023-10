Usa. Membri del Congresso chiedono a Biden misure urgenti per prevenire invasione azera contro l’Armenia

“L’opportunità di prevenire un’ulteriore aggressione da parte delle forze azerbaigiane e una guerra totale nel Caucaso meridionale si sta esaurendo”, hanno affermato i rappresentanti degli Stati Uniti in una lettera del 4 ottobre indirizzata al Segretario di Stato Antony Blinken e all’amministratore dell’USAID Samantha Power. “I segnali provenienti da Aliyev indicano che la sua campagna di pulizia etnica non cesserà con i suoi attacchi militari all’Artsakh”.

– Il copresidente del Congressional Armenian Caucus Frank Pallone (D-NJ), i rappresentanti Jim Costa (D-CA) e Brad Sherman (D-CA) si sono uniti a un gruppo bipartisan di legislatori della Camera degli Stati Uniti nel chiedere all’amministrazione Biden di prendere misure immediate per prevenire l’invasione azera dell’Armenia. Lo ha riferito il Comitato Nazionale Armeno d’America (ANCA).

I legislatori statunitensi hanno offerto quattro modi concreti con cui gli Stati Uniti possono scoraggiare l’aggressione dell’Azerbaigian, tra cui:

– Imposizione del Global Magnitsky Act e altre sanzioni contro l’Azerbaigian per “il loro ruolo nell’attacco militare e nello scioglimento dell’Artsakh e per le atrocità associate e le violazioni dei diritti umani

– Applicare la sezione 907 della Freedom Support Act, interrompendo gli aiuti militari all’Azerbaigian

— Fornire assistenza in materia di sicurezza all’Armenia

– Collocare osservatori internazionali e forze di pace in Armenia per prevenire un’invasione azera.

Il legislatore ha anche chiesto maggiori aiuti umanitari da parte degli Stati Uniti e internazionali per i rifugiati armeni costretti a lasciare il Nagorno-Karabakh e sforzi per garantire il “rilascio incondizionato e l’amnistia per i funzionari governativi dell’Artsakh catturati e i prigionieri di guerra armeni”.