Ucraina. Tribunale sequestra beni per un valore di 464 mln di dollari agli oligarchi russi per il sostegno alla guerra

AgenPress – Un tribunale ha sequestrato i beni con sede in Ucraina di tre oligarchi russi – più di 464 milioni di dollari – per il loro presunto sostegno alla guerra della Russia in Ucraina, secondo il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) e l’ufficio del pubblico ministero.

Gli oligarchi presi di mira erano Mikhail Fridman, Petr Aven e Andrey Kosogov, secondo una dichiarazione di venerdì della SBU.

I tre uomini d’affari sono considerati parte della cerchia ristretta del presidente russo Vladimir Putin e sarebbero coinvolti in programmi che contribuiscono al “finanziamento su larga scala” della guerra in Russia, hanno detto la SBU e i pubblici ministeri.

La decisione del tribunale si applica a “20 società e istituzioni finanziarie di proprietà degli oligarchi del Cremlino come beneficiari finali o tramite società offshore controllate”, secondo i funzionari ucraini.

Tra le attività interessate figurano operatori di telefonia mobile, un produttore di acqua minerale e società finanziarie e assicurative. L’Ucraina ha affermato di aver adottato misure per garantire che le attività commerciali non possano essere nuovamente registrate a nome di una persona di copertura per evitare il sequestro.

Nessuno dei tre uomini d’affari russi ha commentato pubblicamente il sequestro dei loro beni.

Mikhail Fridman è tra i pochi oligarchi russi che si sono espressi pubblicamente contro l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. All’inizio della guerra definì il conflitto una “tragedia” sia per gli ucraini che per i russi.

Ma a settembre la SBU ha accusato l’uomo d’affari di origine ucraina di finanziare la guerra di Mosca.

Fridman è presidente di Alfa Group, un conglomerato privato che opera principalmente in Russia e negli ex stati sovietici e che comprende banche, assicurazioni, vendita al dettaglio e produzione di acqua minerale.