Mattarella. Sostegno agli ucraini a tutela della pace mondiale. Allargare Ue ad Ucraina e Balcani occidentali

AgenPress – E’ motivo di tristezza vedere tante vite stroncate, tanta distruzione, immani risorse finanziarie bruciate in armamenti, ma quanto stiamo facendo tutela la pace mondiale. Naturalmente, l’auspicio è che si creino quanto prima le condizioni per un processo che conduca alla pace in Ucraina: una pace giusta, non effimera.

Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al vertice di Arrajolos in svolgimento a Porto.

L’Unione Europea ha reagito con fedeltà e compattezza ai suoi valori. Secondo quanto si è appreso, il capo dello Stato ha ricordato anche come siano state stanziate ingenti risorse finanziarie e come ci siano prospettive assicurate per la ricostruzione.

La Russia ha scelto di violare regole di quella convivenza internazionale che aveva contribuito a costruire. L’Unione – di contro – appare, ancora una volta, elemento di garanzia della libertà e dell’indipendenza dei popoli che appartengono e che desiderano farne parte.

Secondo quanto si è appreso, il capo dello Stato ha anche aggiunto che tutto questo rafforza – come tema all’ordine del giorno – l’allargamento all’Ucraina, ai Balcani occidentali – non scavalcabili in questo processo – alla Moldova e, quando sarà il tempo, alla Georgia.