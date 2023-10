Granada. Intesa Meloni-Scholz sui migranti. “Il primo obiettivo è combattere le reti di trafficanti”

AgenPress – Giorgia Meloni, ha avuto oggi a margine del Consiglio Europeo informale di Granada un lungo incontro con il Cancelliere federale della Repubblica di Germania, Olaf Scholz.

I due Capi di Governo hanno discusso dei principali temi europei al centro del Consiglio, con particolare riguardo alla questione migratoria, esprimendo soddisfazione per l’intesa raggiunta a Bruxelles sul Regolamento “Crisi e forza maggiore”. I due leader, nel constatare l’ottimo livello della cooperazione tra Roma e Berlino, si sono dati appuntamento al Vertice intergovernativo italo-tedesco, che si terrà in Germania a fine novembre.

“Il primo obiettivo è combattere le reti di trafficanti di migranti”, ha detto Meloni. “Se occorre mettere più fondi sulla migrazione in occasione della revisione del bilancio Ue? Io sono assolutamente d’accordo a dare nuove risorse non al capitolo migratorio ma all’Africa, noi con l’Africa dobbiamo costruire una partnership completamente diversa dal passato”.

“Io sono molto soddisfatta di quello che sta accadendo a livello europeo. Per chi conosce le dinamiche un po’ di quello che accade qui dentro, oggi obiettivamente ci troviamo in un Consiglio Europeo in cui 27 Paesi sono d’accordo sul fatto che la priorità è fermare l’immigrazione illegale, a partire dalla dimensione esterna”, ha aggiunto Meloni. Sull’urgenza di approvare il Patto sulla migrazione prima delle Europee, la premier ha poi osservato come la soluzione della redistribuzione dei migranti appartiene “a una vecchia percezione” e può costituire un pull factor. “L’importante è riuscire, non importa quanto tempo servirà, preferisco trovare una soluzione strutturale a un fenomeno che altrimenti sarà sempre fuori controllo”.