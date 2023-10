Video giudice Apostolico. Lega replica a Anm, nessuno screening sui giudici. Salvini, prendo atto con sconcerto

AgenPress – “Quanto sta succedendo nelle ultime ore non è un preoccupante screening sui giudici e sulla loro vita privata come sostiene l’Anm: siamo di fronte a una manifestazione pubblica al porto di Catania e a post pubblici di insulti contro il ministro Matteo Salvini. Piuttosto, devono essere preoccupati i 58 milioni 851mila italiani che possono essere giudicati da toghe la cui terzietà e imparzialità sono gravemente compromesse dal caso Apostolico”. Così riferiscono fonti della Lega in replica alle dichiarazioni del presidente dell’associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia.

Matteo Salvini “prende atto ‘con sconcerto’ di quanto sta emergendo” sulla giudice Iolanda Apostolico. La presenza del magistrato e del compagno, “a sua volta funzionario del Palazzo di Giustizia etneo, pubblicamente schierato contro la Lega e dalla parte dei manifestanti” è definita “circostanza che rafforza la sensazione di totale allineamento ideologico della coppia, perfino nel bel mezzo di una manifestazione con grida ‘assassini’ e ‘animali’ di fronte alla Polizia”.