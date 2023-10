Usa. Biden approva nuova sezione del muro di confine con il Texas. Trump, si scusi con gli americani

Nel 2020, Biden ha promesso che non avrebbe costruito un altro metro di muro se fosse stato eletto.

“E’ così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine” con il Messico, replica Donald Trump su Truth. “Chissà se Biden si scuserà con me e con l’America per averci messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro paese di essere inondato con 15 milioni di migranti”.

Durante l’amministrazione Trump, tra il 2017 e gennaio 2021 sono state costruite circa 450 miglia (724 chilometri) di barriere lungo il confine sud-occidentale. Il governatore del Texas Greg Abbott ha rinnovato questi sforzi dopo che l’amministrazione Biden li ha fermati all’inizio della sua presidenza.

La decisione del DHS (Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d’America) di mercoledì contrasta con l’atteggiamento dell’amministrazione Biden quando un proclama per porre fine alla costruzione il 20 gennaio 2021 affermava che “costruire un enorme muro che attraversi l’intero confine meridionale non è una soluzione politica seria”.

Mercoledì, in una dichiarazione, il CBP (Customs and Border Protection) ha affermato che il progetto è coerente con la proclamazione del 2021. “Il Congresso ha stanziato i fondi dell’anno fiscale 2019 per la costruzione della barriera di confine nella valle del Rio Grande e il DHS è tenuto a utilizzare tali fondi per lo scopo stanziato”, si legge nella dichiarazione. “Il CBP resta impegnato a proteggere le risorse culturali e naturali della nazione e implementerà sane pratiche ambientali come parte del progetto coperto da questa deroga.”