AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 6 Ottobre 2023.

AL NORD – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con qualche velatura in transito.

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati e qualche addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite.