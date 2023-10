Mestre, Lupi: “Prima le perizie, le accuse della sinistra a Salvini incomprensibili”

AgenPress. “Ho riascoltato Salvini a La 7 e mi sembra sia stato chiaro. Ha dichiarato: “I vigili del fuoco hanno detto che…”. Saranno, poi, i tecnici a dire cosa è successo, se c’è stato un malore o altro. Sbagliato trarre conclusioni affrettate. Con quella caduta, probabilmente, si poteva incendiare anche un pullman a benzina”.

A dirlo Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia ed ex ministro ai Trasporti, che in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Identità risponde alle polemiche sollevate dalla sinistra:

“Salvini non ha bisogno di essere difeso, ma siamo di fronte a una posizione politica incomprensibile per un partito che dovrebbe essere riformista. Di fronte a una tragedia come questa non dovrebbero aprirsi polemiche inutili. Bisognerebbe, invece, lavorare tutti insieme e domandarsi quale è la ragione, ad esempio, per cui si impiega così tanto tempo per realizzare l’attività di manutenzione”.