Granada. Edi Rama, “esiste un’Europa di prima classe e un’Europa di seconda classe”

AgenPress – Edi Rama , il primo ministro albanese, arrivando al vertice di Granada, ha affermato che “esiste un’Europa di prima classe e un’Europa di seconda classe” che separa l’UE dal resto dell’Europa .

Allo stesso tempo, ha detto, “dovremmo essere realistici” e non credere che un’Ue a 27 membri che “ha molte difficoltà ad avere un processo decisionale compatto, ad avere un pensiero e una pianificazione strategica, possa essere ampliata con 33 paesi. o 35 o 37 presto.

“Quindi invece del niente o tutto, per noi che non siamo membri dell’UE, si dovrebbe trovare un nuovo approccio e prendere in considerazione nuove alternative”.

Lo spirito della Comunità politica europea può e deve essere “trasposto” nell’UE “senza necessariamente concedere presto la piena adesione – perché ciò non accadrà”.