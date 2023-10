Pakistan. Tutti i richiedenti asilo afghani non autorizzati, 1,7 mln circa, devono lasciare il paese entro novembre

“I rifugiati afghani non sono coinvolti nei problemi di sicurezza del Pakistan”, ha detto Mujahid. “Finché lasciano il Pakistan volontariamente, quel Paese dovrebbe tollerarli”.

L’annuncio di Islamabad segna un nuovo minimo nelle sue relazioni con Kabul, che si erano deteriorate dopo gli scontri lungo la linea Durand tra i vicini dell’Asia meridionale il mese scorso.

Martedì, il ministro degli Interni pakistano, Sarfraz Bugti, ha dichiarato di aver concesso ai rifugiati afghani la scadenza del 1° novembre per partire, sostenendo che 14 dei 24 attentati suicidi avvenuti nel paese quest’anno sono stati compiuti da cittadini afghani.

Bugti ha affermato che circa 1,73 milioni di cittadini afghani in Pakistan non avevano documenti legali per rimanere, aggiungendo che un totale di 4,4 milioni di rifugiati afghani vivevano in Pakistan.

Il governo talebano ha esortato il Pakistan a riconsiderare la sua mossa “inaccettabile”.