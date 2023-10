Gli Stati Uniti trasferiranno in Ucraina le armi sequestrate all’Iran

Nell’ultimo anno, la Marina americana ha sequestrato migliaia di fucili d’assalto iraniani e più di un milione di munizioni dalle navi utilizzate dall’Iran per spedire armi allo Yemen. I sequestri, spesso effettuati con le forze partner regionali, prendono di mira piccole imbarcazioni apolidi sulle rotte storicamente utilizzate per contrabbandare armi agli Houthi nello Yemen.

A metà gennaio, gli Stati Uniti hanno assistito le forze francesi nel sequestro di 3.000 fucili d’assalto diretti dall’Iran allo Yemen, nonché di 23 missili guidati anticarro. Dopo il sequestro, gli Stati Uniti hanno preso in custodia le armi confiscate.

Secondo il Comando Centrale, l’interdizione delle armi illegali ha coronato un periodo di due mesi in cui gli Stati Uniti e i loro partner hanno sequestrato un totale di 5.000 armi e 1,6 milioni di munizioni.

Il Dipartimento di Giustizia e i funzionari della difesa hanno lavorato insieme per trovare un percorso legale per inviare le armi in Ucraina, hanno detto i funzionari, e un modo è attraverso le autorità di confisca civili degli Stati Uniti.

Quest’anno il Dipartimento di Giustizia ha presentato almeno due denunce di confisca contro munizioni e armi iraniane sequestrate. Oltre all’annuncio di marzo, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato a luglio che avrebbe chiesto la confisca di “oltre 9.000 fucili, 284 mitragliatrici, circa 194 lanciarazzi, oltre 70 missili guidati anticarro e oltre 700.000 colpi di munizioni” sequestrati a Iran dalla Marina americana.

“Alla fine, l’Ucraina ha bisogno di vari rifornimenti per lo sforzo bellico e, sebbene questa non sia una soluzione a tutte le esigenze militari dell’Ucraina, fornirà un supporto fondamentale”, ha affermato Jonathan Lord, membro senior e direttore del programma di sicurezza in Medio Oriente presso il Center for a New American Security che ha spinto gli Stati Uniti a inviare le armi iraniane sequestrate all’Ucraina.