Usa. Hunter Biden torna in tribunale con l’accusa federale di armi da fuoco. Si dichiarerà non colpevole

AgenPress – Hunter Biden ritorna martedì nello stesso tribunale del Delaware dove il suo patteggiamento federale non è andato a buon fine due mesi fa, questa volta per affrontare tre accuse di reato di armi mosse dal procuratore speciale che ha negoziato l’accordo.

Il figlio del presidente è accusato di aver mentito nel 2018 sull’uso di droga in un documento per acquistare una pistola (revolver Colt Cobra 38SPL), che poi ha tenuto 11 giorni.

Hunter Biden ha ammesso di aver avuto problemi di droga (abuso abituale di cocaina) in quel periodo ma i suoi legali ritengono che non abbia infranto la legge.

Gli avvocati di Hunter Biden hanno segnalato che presenterà una dichiarazione di non colpevolezza delle accuse, che includono accuse di aver mentito su un modulo federale quando ha affermato di essere libero dalla droga nel momento in cui ha acquistato un revolver Colt nell’ottobre 2018.

Il procuratore speciale David Weiss ha incriminato il figlio del presidente Joe Biden il mese scorso dopo un’indagine durata anni. L’indagine era sul punto di essere completata a giugno, quando l’ufficio di Weiss ha mediato un patteggiamento su due fronti con il team legale di Hunter Biden.

Gli avvocati del figlio del presidente avevano chiesto che l’udienza fosse virtuale ma il giudice nei giorni scorsi ha stabilito che Hunter Biden dovesse presentarsi di persona, affermando che il figlio del presidente non debba ricevere trattamenti di favore, salvo circostanze eccezionali.

L’accordo avrebbe consentito a Hunter Biden di evitare il carcere in cambio di una dichiarazione di colpevolezza per accuse fiscali per reati minori e di un accordo di deviazione su un’accusa di reato di armi da fuoco.

Lowell, un avvocato di Biden, ha dichiarato il mese scorso al programma “Good Morning America” ​​della ABC che “sulla base dei fatti, pensiamo che avremo una difesa” contro le accuse di armi da fuoco.

Lowell inizialmente ha cercato di rinunciare alla comparizione in tribunale di Hunter Biden, chiedendo alla corte di consentirgli di presentare la sua richiesta tramite videoconferenza al fine di limitare quello che ha definito “l’impatto finanziario sulle risorse governative e l’onere logistico sull’area del centro di Wilmington”.

Ma i pubblici ministeri hanno respinto tale richiesta e un giudice magistrato federale alla fine ha ordinato a Hunter Biden di comparire di persona.

L’udienza arriva mentre Hunter Biden combatte battaglie legali su diversi altri fronti. La settimana scorsa, i repubblicani della Camera hanno tenuto la prima udienza dell’inchiesta di impeachment contro il presidente Biden, basandosi in gran parte su legami non provati tra la carriera politica del presidente e le attività imprenditoriali di suo figlio.

Hunter Biden sta anche conducendo una controffensiva legale contro i suoi critici più accaniti e i presunti fornitori di dati personali derivati ​​da un laptop che avrebbe lasciato in un negozio di riparazioni di computer del Delaware nel 2018.

Se venisse giudicato colpevole delle tre accuse legate alle armi, potrebbe rischiare fino a 25 anni di prigione, anche se il Dipartimento di Giustizia ha affermato che qualsiasi sentenza sarebbe probabilmente molto inferiore a quella pena massima.