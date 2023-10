Usa. Donald Trump sotto processo per frode. Contro di me caccia alle streghe, la procuratrice è corrotta

AgenPress – L’ex presidente Donald Trump è sotto processo a New York in una causa da 250 milioni di dollari che potrebbe alterare la fortuna personale e l’impero immobiliare che hanno contribuito a spingere Trump alla Casa Bianca.

Trump è comparso in aula lunedì per il primo giorno del processo, in cui lui, i suoi figli Eric e Don Jr. e i dirigenti della Trump Organization sono accusati dal procuratore generale di New York Letitia James di impegnarsi in un piano decennale in cui loro ha utilizzato “numerosi atti di frode e false dichiarazioni” per gonfiare il patrimonio netto di Trump riducendo al contempo il suo carico fiscale.

Trump ha negato ogni addebito e i suoi avvocati lo hanno descritto come un “maestro nel trovare valore dove gli altri non lo trovano”, sostenendo che le presunte valutazioni gonfiate di Trump erano un prodotto delle sue capacità imprenditoriali.

Anche se non doveva comparire, la presenza di Trump ha trasformato il tribunale in un’estensione della campagna elettorale, dove si è scagliato contro le quattro accuse penali contro di lui, e ora, una causa civile in cui il giudice Arthur Engoron ha stabilito la scorsa settimana che Trump e i suoi coimputati erano responsabili di frode.

La causa per frode, per la quale la procuratrice generale di New York, Letitia James, chiede un risarcimento di 250 milioni di dollari, va a colpire due delle cose più importanti per il tycoon, i suoi figli – che sono co-imputati – e il suo ’brand’, quindi la sua stessa immagine di imprenditore di successo sulla quale ha giocato anche per la sua carriera politica. L’accusa di James a Trump è di aver manipolato, gonfiato per anni il valore delle sue proprietà, per ottenere vantaggi con i prestiti con le banche, le assicurazioni e le tasse, con dichiarazioni che il giudice Arthur Engoron ha già riconosciuto come fraudolenti.

Secondo l’ufficio del procuratore generale, Trump ha gonfiato il suo patrimonio netto di ben 3,6 miliardi di dollari in tre anni separati tra il 2011 e il 2021. Gli avvocati di Trump hanno confutato le affermazioni, sostenendo che le valutazioni degli asset sono altamente soggettive e che stanno ancora cercando di capire cosa significhi la sentenza per il futuro dell’azienda.

Il caso di frode a New York minaccia di distruggere l’amata immagine di Trump come vincitore finale. Ciò potrebbe essere la cosa peggiore per l’ex presidente che ancora pubblicizza i suoi golf resort, hotel, aerei e attività commerciali nei discorsi elettorali come prova di quello che vede come il suo straordinario senso degli affari.

“È una truffa, è una finzione. Giusto perché tu lo sappia, i miei rendiconti finanziari sono fenomenali”, ha detto Trump prima dell’inizio del processo.

Trump in tribunale a New York ha affermato che il processo per frode civile è una “caccia alle streghe”, accusando la procuratrice generale dello Stato Laetitia James, che indaga su di lui, di essere “corrotta”. “Detto semplicemente: è una caccia alle streghe, è un’onta, abbiamo una procuratrice federale corrotta, vedrete cosa accadrà. Questo processo è stato oggetto di una procedura accelerata. Questo processo avrebbe potuto svolgersi anni fa, ma hanno aspettato che fossi nel mezzo della mia campagna elettorale. Lo stesso con altri processi e incriminazioni, tutto è organizzato dal Doj (Department of Justice, ministero della Giustizia, ndr) che è corrotto a Washington”.

Trump e le sue aziende potrebbero essere costretti a pagare ingenti somme di danni per i profitti che avrebbero ottenuto attraverso le loro pratiche commerciali fraudolente. Engoron valuterà quanto dovranno pagare i Trump e le loro imprese.

Ci si aspetta che il giudice consideri le denunce di frode contabile e assicurativa presunte nella causa in relazione a proprietà di alto profilo, sebbene abbia già stabilito che un ampio livello di frode è stato perpetuato.

Le sei cause di ricorso sono falsificazione di documenti aziendali, associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti aziendali, associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti finanziari, associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti finanziari, frode assicurativa e associazione per delinquere finalizzata alla frode assicurativa.

La causa di James chiede inoltre alla corte di considerare di vietare ai Trump di prestare servizio come dirigenti di un’azienda a New York e di impedire alla società di impegnarsi in transazioni commerciali per cinque anni.