Pepe (FareAmbiente): “Bene la transizione, ma non deve trasformarci da padroni in inquilini”

AgenPress. “Il valore dei nostri immobili, che sicuramente non riusciranno a essere adeguati come quelli degli altri decrescerà e quindi saremo costretti a venderli alle multinazionali. Rischiamo di non essere più padroni, ma inquilini dei vari fondi. Non dobbiamo meravigliarci, d’altronde, che determinate strategie vengano decise laddove esiste una cultura diversa dalla nostra”.

A dirlo Vincenzo Pepe, presidente nazionale del movimento FareAmbiente in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“La ripresa è necessaria e l’ambiente è, senza ombra di dubbio, il primo valore, ma va coniugato in termini di pragmatismo. Le ultime direttive continentali, purtroppo, non sempre vanno in tale direzione”.