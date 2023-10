Paniere tricolore, Codacons: per adesso è un “bluff”

AgenPress. Il paniere tricolore partito ufficialmente lo scorso 1 ottobre, più che una reale misura per contenere il caro-vita, al momento appare un “bluff” all’insegna dell’impreparazione e dell’improvvisazione.

Lo afferma il Codacons, che denuncia come a tre giorni dall’avvio dell’iniziativa il paniere fatichi ancora a decollare.

Da nord a sud Italia, nelle grandi città come nei piccoli comuni, riceviamo segnalazioni di sconti introvabili e bollini tricolore inesistenti nei negozi – spiega il Codacons – I punti vendita della grande distribuzione appaiono del tutto impreparati: molti esercizi non si sono ancora dotati dell’apposita cartellonistica, altri stanno aspettando indicazioni sui prodotti da inserire nell’iniziativa, altri ancora, pur essendo inseriti nell’elenco del Mimit, hanno deciso di rimandare ai prossimi giorni l’avvio del paniere.

I consumatori segnalano poi l’impossibilità di trovare prodotti come frutta, verdura, carne o pesce a prezzi ribassati, perché nell’ambito del paniere tricolore gli unici sconti o iniziative a prezzo fisso riguardano esclusivamente i beni a marchio del supermercato – prosegue il Codacons – Si arriva così alla situazione paradossale per cui, in alcuni punti vendita della Gdo, i prodotti del paniere arrivano a costare di più rispetto ai prodotti di marchi noti venduti in promozione o con offerte speciali 2×1.