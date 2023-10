Online il nuovo sito web della Corte di Cassazione

AgenPress. È online il nuovo sito istituzionale della Corte Suprema di Cassazione, raggiungibile al seguente indirizzo www.cortedicassazione.it .

Il nuovo portale è stato realizzato, in coerenza con le “Linee guida per il design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione” dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati in collaborazione con i vertici e le strutture della Suprema Corte.

Il lavoro congiunto ha consentito di procedere ad una riorganizzazione del contenuto informativo, al fine di ristrutturare i contenuti e facilitare l’attività di ricerca da parte degli utenti, e ad una riprogettazione grafica per migliorare l’esperienza utente e i livelli di accessibilità ed usabilità del sito anche sui dispostivi mobili.

Il sito offre un panorama completo su storia, ruolo, funzioni e obiettivi dell’organo di vertice della giurisdizione ordinaria in Italia.

Le diverse aree tematiche quali news, comunicati, registri, sentenze, documenti, banche dati, guide e schede pratiche, consentono un facile accesso alle informazioni ed una navigazione più intuitiva e fluida da parte di professionisti e cittadini e saranno rese ancora più fruibili grazie alle critiche e alle proposte degli utenti e di coloro che accederanno al sito.

Prosegue l’impegno a migliorare e semplificare l’esperienza web degli utenti della giustizia in Italia.