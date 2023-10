Della Vedova (+Europa): “Giudice di Catania, gravissime parole di Meloni e Salvini”

AgenPress. “Caso giudice di Catania? Gravissime le parole di Meloni e Salvini. Il Presidente del Consiglio non può attaccare la Magistratura in modo così violento per una sentenza che non piace, dicendo che va contro le decisioni del Governo. Questo è modo populista, una deriva pericolosissima e illiberale. Un rischio per la separazione dei poteri che sono alla base dello stato di diritto della nostra democrazia”.

Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, intervenuto al microfono di Daniele Biacchessi durante il programma “Il Timone” su Giornale Radio FM.

“Non so se la magistrata ha ragione o torto, so che noi avevamo sollevato dubbi sulla costituzionalità del provvedimento, ma il punto è che, anche se hai la maggioranza degli elettori, devi fare leggi che rispettino Costituzione, diritto europeo e diritto internazionale – ha aggiunto Della Vedova –. Non vorrei che anche in Italia si riduca l’indipendenza della Magistratura e si faccia riforma della giustizia non in chiave liberale-garantista”.