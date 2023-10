Burkina Faso: 1 milione di bambini non va a scuola a causa di violenze e insicurezza

AgenPress. All’inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024, l’UNICEF ha ricordato che almeno 1 scuola su 4 – ovvero 6.149 scuole – rimangono chiuse a causa delle violenze e dell’insicurezza in corso in diverse parti del paese. Per questo, si stima che circa 1 milione di bambini non va a scuole ed è esposto a diverse minacce.

Oltre 31.000 insegnanti e più di 1 milione di bambini non possono tornare in classe, temendo per la loro sicurezza. Almeno 230 scuole attualmente sono utilizzate come rifugi temporanei per oltre 52.000 persone sfollate interne, peggiorando ulteriormente l’accesso all’istruzione per migliaia di bambini.

“Avere così tanti bambini che non possono tornare a scuola a causa di violenza e insicurezza e così tante scuole chiuse è davvero sconvolgente. Dobbiamo proseguire il nostro lavoro e assicurare che ogni bambino in Burkina Faso possa accedere a un’istruzione di qualità e realizzare i propri sogni in pace e sicurezza”, ha dichiarato John Agbor, Rappresentante UNICEF in Burkina Faso.

Nonostante l’insicurezza attuale, oltre 3,8 milioni di ragazzi e ragazze stanno riprendendo il loro percorso scolastico, anche nelle regioni fortemente colpite dal conflitto. In collaborazione con l’UNICEF e altri partner, il Ministero Nazionale dell’Istruzione, dell’Alfabetizzazione e della Promozione delle Lingue Nazionali (MENAPLN) ha ampliato gli sforzi per riportare i bambini in classe, in particolare nelle aree più duramente colpite dalle crisi di sicurezza, che comprendono le regioni del Nord, Centro-Nord, Boucle du Mouhoun, Est, Centro-Est e del Sahel.

L’UNICEF ha supportato il MENAPLN per facilitare, solo quest’anno, l’accesso all’istruzione per 763.000 bambini attraverso l’istruzione formale, strategie di scolarizzazione accelerata, formazione professionale e istruzione tramite programmi radiofonici e ha distribuito oltre 150.000 kit scolastici e aiuti. Saranno distribuiti 2.670 apparecchi radio per supportare l’istruzione via radio, 500 kit “scuole in scatola” e 435 kit ricreativi e per lo sviluppo della prima infanzia (ECD) per soddisfare le esigenze di 37.400 bambini. L’UNICEF ha inoltre sostenuto la formazione degli insegnanti per garantire che 350 nuove scuole applichino gli standard della “Scuola di qualità a misura di bambino” e l’approccio della scuola sicura.

Almeno 756 ragazze e ragazzi hanno ricevuto formazione per la comunicazione interpersonale, la promozione della pace, la coesione sociale e il genere e vanno di porta in porta a informare 76.800 genitori e persone che si prendono cura dei bambini sull’importanza dell’istruzione per incoraggiare una massiccia iscrizione dei bambini a scuola. Questi sostenitori del back-to-school hanno raggiunto 1 milione di genitori.

Ma ancora, nel 2023, circa 5,5 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria in Burkina Faso, compresi 3,2 milioni di bambini colpiti dal conflitto. Più di 2 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa di violenza, il 58% sono bambini.

Mentre prosegue la crisi umanitaria, le sfide e i bisogni persistono e le risorse scarseggiano. In linea con l’Appello di Azione Umanitaria per i Bambini 2023, l’UNICEF ha bisogno di 226,7 milioni di dollari per continuare a fornire aiuti e servizi salvavita ai bambini e alle popolazioni vulnerabili. Ad oggi, sono stati ricevuti solo il 13% dei fondi richiesti.