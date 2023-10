Armenia. 100.625 sfollati sono arrivati ​dal Nagorno-Karabakh. Parlamento ratifica lo Statuto di Roma

AgenPress – Il numero di sfollati forzati che sono entrati in Armenia dal Nagorno-Karabakh ha raggiunto quota 100.625 alle 16:00 del 3 ottobre, ha detto il portavoce del primo ministro Nazeli Baghdasaryan in una conferenza stampa. 21.195 veicoli sono entrati in Armenia da NK.

Il Parlamento armeno ha ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Cpi). La decisione è stata presa dopo un breve dibattito su questo progetto che ha suscitato le ire di Mosca, tradizionale alleato di Erevan, con cui le relazioni sono diventate notevolmente tese.

I rappresentanti eletti hanno votato a favore della ratifica con 60 voti favorevoli e 22 contrari. La Russia non vede di buon occhio l’adesione visto che in primavera la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente Vladimir Putin.

Entrambe le fazioni dell’opposizione – Hayastan e Pativ Unem – hanno votato contro la ratifica.

Eghiche Kirakosian, funzionario armeno responsabile per gli affari di giustizia internazionale, ritiene che l’adesione alla CPI “crei ulteriori garanzie per l’Armenia” contro l’Azerbaigian, che ha appena ottenuto una fulminea vittoria militare, ponendo fine al separatismo armeno del Nagorno-Karabakh.

La ratifica di questo status garantisce che una potenziale invasione dell’Armenia “ricadrà sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale”, il che avrà un “effetto deterrente”, ha sottolineato Kirakosian.

L’Armenia sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la propria sicurezza in vari modi, ha detto ai giornalisti il ​​deputato Sargis Khandanyan.

Ha spiegato che ciò è nell’interesse nazionale dell’Armenia e non ha nulla a che fare con le sue relazioni con la Russia.

“La ratifica dello Statuto di Roma è puramente nell’interesse dell’Armenia. La Repubblica d’Armenia adotta tutte le misure per garantire la propria sicurezza in vari modi, anche in termini di certezza giuridica, e lo Statuto di Roma è uno dei suoi componenti”, ha affermato Khandanyan, presidente della commissione parlamentare per gli affari esteri.

“Il governo ha lavorato costantemente e continua a lavorare con i colleghi russi, e la ratifica dello Statuto di Roma non ha nulla a che fare con le relazioni armeno-russe”, ha aggiunto.

Il Cremlino ha giudicato “estremamente ostile” il semplice fatto di prendere in considerazione l’adesione. “Speriamo ovviamente che queste decisioni non abbiano un impatto negativo sulle nostre relazioni bilaterali”, aveva aggiunto il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov.