Ucraina. Incontro ministri esteri Ue a Kiev. Zelensky, ripristinare nostra integrità territoriale e garanzia di pace per l’Europa

AgenPress – “L’incontro dei ministri degli Esteri dell’UE di oggi a Kiev non sia solo una significativa manifestazione di solidarietà con l’Ucraina, ma anche un nuovo passo verso il rafforzamento dell’Europa, rafforzandone la leadership e l’iniziativa.

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj nel suo discorso in occasione della riunione dei ministri degli Esteri UE-Ucraina a Kiev, riferisce un corrispondente di Ukrinform, riferendosi all’Ufficio del presidente dell’Ucraina .

“È molto importante per tutti noi essere in grado di compiere passi simili in ogni ambito – passi avanti, senza fermarsi. Accrescere l’attività dell’Europa, accrescere la leadership dell’Europa. Dobbiamo compiere costantemente nuovi passi – difensivi e diplomatici, politici e di integrazione, economici e legati alle sanzioni – che consolideranno il nostro terreno comune. Maggiore è l’attività, la leadership e le iniziative che mostriamo, minori saranno le possibilità che la Russia si adatti alla nostra pressione congiunta”, ha affermato Zelensky.

Tra i passi importanti da compiere, il Capo dello Stato ha menzionato il sostegno attivo alla difesa dell’Ucraina e la protezione della vita (fornitura di armi, proiettili, ampliamento della gamma di addestramento per le truppe ucraine e aumento delle capacità di produzione congiunta dell’industria della difesa); coinvolgere il maggior numero possibile di leader e stati mondiali nell’attuazione della Formula di Pace; l’adesione di altri sette paesi europei alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina nel suo cammino verso la NATO; l’intensificazione della stesura di un nuovo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia e l’espansione delle sanzioni contro l’Iran; l’inizio dei negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’UE quest’anno e l’approvazione da parte delle istituzioni dell’UE di uno strumento finanziario per l’Ucraina – strumento per l’Ucraina.

“Sono fiducioso che l’Ucraina e l’intero mondo libero possano prevalere in questo confronto. Ma la nostra vittoria dipende esplicitamente dalla nostra cooperazione: più passi potenti e basati su principi faremo insieme, prima questa guerra finirà. Concludere in modo equo. Con il ripristino della nostra integrità territoriale e un’affidabile garanzia di pace per tutta l’Europa”, ha concluso Zelensky.