Ucraina. Borrell, ulteriori 5 mld in aiuti militari. Putin è una “minaccia esistenziale” per gli europei

AgenPress – L’Ucraina riceverà 5 miliardi di euro in più in aiuti militari, nonché in addestramento per piloti di caccia. Lo ha detto il massimo diplomatico dell’UE, dopo uno “storico” incontro dei ministri degli Esteri dell’UE a Kiev.

Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, ha affermato lunedì che il blocco dei 27 paesi resta impegnato ad aiutare l’Ucraina a sconfiggere una Russia “brutale e disumana” .

“Non vedo nessuno stato membro vacillare”, ha detto, rafforzando la dichiarazione del segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, di venerdì secondo cui era fiducioso che la Slovacchia e la Polonia avrebbero continuato a sostenere la lotta contro la Russia nonostante le esitazioni politiche in entrambi i paesi. .

Borrell ha affermato che l’UE ha proposto una “busta bilaterale” del valore di 5 miliardi di euro (4,3 miliardi di sterline) per le forze armate ucraine. I paesi dell’UE addestrerebbero 40.000 soldati, fornirebbero “addestramento speciale” per i piloti di caccia e approfondirebbero i legami tra le società di difesa dell’UE e quelle ucraine.

I suoi commenti sono arrivati ​​dopo che i ministri degli Esteri dell’UE hanno avuto colloqui con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. A parte gli incontri alle Nazioni Unite, era la prima volta che si riunivano al di fuori del territorio dell’UE e il primo vertice informale che si svolgeva in una zona di guerra, ha detto Borrell.

L’incontro “ha inviato un forte messaggio di solidarietà e sostegno”, ha aggiunto, più di 18 mesi dopo l’invasione su vasta scala della Russia. L’Ucraina sta lottando per la sopravvivenza di fronte a un attacco “ingiusto e illegittimo”.

Borrell ha definito Vladimir Putin una “minaccia esistenziale” per gli europei. Ha detto che la Russia ha attaccato Odessa pochi minuti dopo aver lasciato la città portuale del Mar Nero sabato. Rivolgendosi direttamente a Mosca, ha detto: “Non ci faremo intimidire dai vostri missili e droni”.

La promessa di ulteriore assistenza militare da parte dell’UE rallegrerà il governo ucraino dopo alcuni giorni difficili, caratterizzati da battute d’arresto politiche esterne. Domenica, Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha fatto pressioni sui repubblicani del Congresso affinché sostenessero un accordo per fornire maggiori aiuti all’Ucraina dopo che le disposizioni per Kiev erano state omesse da un disegno di legge per evitare una chiusura del governo degli Stati Uniti.