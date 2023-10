Migranti. Sentenza Catania. 10 magistrati CSM contro Meloni, autentici attacchi all’autonomia della magistratura

AgenPress – “Un provvedimento giudiziario in materia di protezione internazionale, emesso da un magistrato della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Catania, è oggetto fin da ieri di dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza parlamentare e persino del Presidente del Consiglio che, per modi e contenuti, si traducono in autentici attacchi all’autonomia della magistratura”.

E’ quanto si legge nel comunicato allegato alla raccolta firme per l’apertura di una pratica a tutela della giudice di Catania Iolanda Apostolico, criticata per non aver confermato il trattenimento di tre migranti richiedenti asilo nei Cpr, è in corso al Csm.

Per ora sono una decina i consiglieri che l’hanno sottoscritta. Nel documento si parla di “autentici attacchi all’autonomia della magistratura” venuti da esponenti della maggioranza e “persino” dalla presidente del Consiglio. Nel documento, inoltre, si censura la “grave delegittimazione professionale” di cui è stata oggetto il magistrato.

“A prescindere da ogni valutazione nel merito dell’atto in questione, l’accusa ai magistrati, con riferimento al contenuto di un provvedimento giurisdizionale, di essere ‘nemici della sicurezza della Nazione un ostacolo alla difesa dell’ordine pubblico e di scagliarsi contro i provvedimenti di un Governo democraticamente eletto pone in discussione la funzione stessa della giurisdizione in uno Stato di diritto”.