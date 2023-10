Migranti: Codacons presenta denuncia contro cancelliere tedesco Scholz

FAVOREGGIAMENTO A IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

AgenPress. In tema di migranti il Codacons ha presentato oggi un esposto al Consiglio dell’Unione Europea e alla Procura della Repubblica di Roma contro il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo le gravi dichiarazioni in merito ai finanziamenti alle Ong.

La presa di posizione della Germania volta a riconoscere fondi rilevanti alle organizzazioni non governative impegnate nell’accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano delineerebbe un atto ostile verso l’Italia da parte del Governo tedesco, in un momento in cui il nostro Paese sta affrontando una pressione migratoria eccezionale con migliaia di migranti ammassati nel centro di prima accoglienza di Lampedusa – scrive il Codacons nell’esposto – Una posizione che non solo arriverebbe ad interferire sulla politica interna dell’Europa, che da sempre si pone l’obiettivo di elaborare politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri, ma potrebbe addirittura configurare veri e propri reati, come quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Per tale motivo il Codacons ha chiesto oggi al Consiglio dell’Unione Europea di condannare sotto ogni forma la posizione della Germania che rappresenta una interferenza illecita nella politica di un paese straniero e lede i rapporti tra i vari Stati Membri, mentre alla Procura della Repubblica di Roma l’associazione ha chiesto di avviare una indagine volta ad accertare se i finanziamenti riconosciuti dalla Germania alle Ong straniere possano configurare l’ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, fattispecie prevista dal nostro ordinamento giuridico.