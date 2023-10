Migranti, Barbera (PRC): “Giorgia Meloni dimentica che non siamo sotto il fascismo”

AgenPress. “Sono gravissime le dichiarazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni in merito alla sentenza del tribunale di Catania che ha accolto il ricorso di un migrante contro i provvedimenti del governo. Ma quando mai un presidente del consiglio si può permettere di censurare una sentenza di un tribunale?

Ricordiamo a Giorgia Meloni che non siamo sotto il fascismo, ma siamo in una democrazia in cui vige la separazione dei poteri. Il potere giudiziario è un potere autonomo dall’esecutivo, ma forse su questo punto gli esponenti di Fratelli d’Italia avrebbero bisogno di riprendere in mano la nostra Costituzione per un ripasso dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale”.

È quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.