Capone (leader UGL): “Prioritario taglio del cuneo fiscale e politiche attive per rilanciare l’occupazione”

AgenPress. “I dati Istat per il mese di agosto fotografano un miglioramento dell’occupazione nel nostro Paese. Il tasso di disoccupazione al 7,3%, ai minimi da 14 anni, è un segnale incoraggiante.

Rispetto a luglio gli occupati crescono di 59 mila unità mentre si registra un aumento su base annua pari a +523 mila lavoratori. Come UGL ribadiamo l’importanza di concentrare le risorse disponibili sul taglio del cuneo fiscale sul lavoro che occorre rendere strutturale al fine di incentivare le assunzioni e riattivare il mercato del lavoro.

È fondamentale, al contempo, rafforzare le politiche attive del lavoro invertendo la rotta rispetto alle politiche fallimentari fondate sull’assistenzialismo e su interventi di natura emergenziale. In tale prospettiva, auspichiamo che la nuova misura del Supporto per la formazione e il lavoro varata dal Governo, in vigore dal primo settembre, possa favorire il ‘matching’ tra domanda e offerta di impiego e un allineamento rispetto alla richiesta di manodopera da parte delle imprese”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati Istat sull’occupazione nel mese di agosto.