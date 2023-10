Bittarelli (presidente 3570 e Unione Radiotaxi d’Italia), sì a 300 nuove licenze a Roma e Milano

AgenPress. “Noi come organizzazione abbiamo detto partiamo con 300 licenze più su Roma, basta però che non si sparino numeri a caso. Poi vediamo gli effetti, se ne servono altre ne rilasceremo altre.

Non si possono sparare 1000/2000 licenze che non ci sono neanche le piazzole per la sosta, né le corsie preferenziali, quindi diciamo, con ponderatezza e facendo un’analisi seria noi siamo disponibili, perché se non bastano quelle che ci sono, bisogna rilasciarne altre. Le colpe non sono tutte le nostre, non bastano perché il trasporto pubblico di massa non funziona a Roma e per le tariffe. Se si adeguasse la tariffa, per la legge di mercato, la domanda si dovrebbe ridimensionare. Però scioperare perché non servono licenze non è una cosa vera.

Secondo me 300 licenze nuove su Roma e Milano poi vediamo cosa succede, ma contestualmente vanno migliorate le corsie preferenziali ed aumentate le piazzole di sosta perché altrimenti non c’è neanche il posto dove stazionare tutte queste macchine. Ci dispiace quando vediamo le file di persone ad aspettare alla stazione Termini, non è che siamo felici. Però dobbiamo anche pensare a quando il lavoro calerà, se esageriamo con le licenze, ci moriamo di fame”.

Lo ha detto Loreno Bittarelli, presidente 3570 e dell’Unione Radiotaxi d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24.