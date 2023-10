Turchia. Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) rivendica l’attentato ad Ankara

AgenPress – L’attacco terroristico ad Ankara vicino al Parlamento è stato rivendicato con un comunicato pubblicato da Anf, l’agenzia di notizie vicina al Pkk, firmato dal “Battaglione degli immortali”. Secondo il comunicato, l’attacco è un avvertimento “contro il massacro e le pressioni fasciste sul popolo del Kurdistan” ed è stato eseguito volutamente nel giorno in cui il Parlamento turco ha aperto dopo la pausa estiva. “Se il regime fascista dell’Akp – il partito di governo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan – continuerà a commettere questi crimini, le azioni legittime della giustizia rivoluzionaria continueranno”, aggiunte il comunicato.

Recep Tayyip Erdogan ha affermato che l’attacco terrorista non ha raggiunto il suo obiettivo. “Grazie a un pronto intervento, due scellerati terroristi sono stati neutralizzati. Questi vili attentatori non sono stati in grado di realizzare il loro obiettivo e mai ci riusciranno”, ha detto Erdogan in un discorso trasmesso dalla tv di Stato Trt durante la riapertura, dopo la pausa estiva, del Parlamento di Ankara che si trova a poche centinaia di metri dalla zona dove c’è stato in mattinata l’attacco terroristico.