Turchia. Attentato suicida ad Ankara, vicino al Parlamento. Erdogan, attacco terrorista non ha realizzato l’obiettivo

AgenPress – L’esplosione davanti al ministero degli Interni turco nella capitale Ankara è stato un “attacco terroristico”, ha scritto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya su X.

L’attacco è avvenuto poche ore prima che il Parlamento turco riaprisse dopo la pausa estiva di tre mesi con un discorso del presidente Recep Tayyip Erdogan, il quale ha affermato che l‘attacco terrorista non ha raggiunto il suo obiettivo. “Grazie a un pronto intervento, due scellerati terroristi sono stati neutralizzati. Questi vili attentatori non sono stati in grado di realizzare il loro obiettivo e mai ci riusciranno”, ha detto Erdogan in un discorso trasmesso dalla tv di Stato Trt durante la riapertura, dopo la pausa estiva, del Parlamento di Ankara che si trova a poche centinaia di metri dalla zona dove c’è stato in mattinata l’attacco terroristico.

Due agenti di polizia sono rimasti leggermente feriti nell’attentato vicino all’ingresso del Ministero degli Interni, ha detto il ministro , la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter. L’attacco è stato compiuto da aggressori arrivati ​​sul posto a bordo di un veicolo commerciale leggero.

Due aggressori sono arrivati ​​in macchina intorno alle 09:30 (06:30 GMT) e hanno effettuato l’attacco ferendo due agenti, ha detto Ali Yerlikaya. Un aggressore si è fatto esplodere davanti all’edificio del ministero e un altro è stato “neutralizzato”.

Un gruppo legato al PKK ha ammesso di aver compiuto l’attentato. Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) è considerato un gruppo terroristico in Turchia, UE, Regno Unito e Stati Uniti.

Il gruppo che ha rivendicato l’attentato, il Battaglione Immortals, ha affermato che è per questo motivo che ha preso di mira il ministero, che è vicino al parlamento. Un video delle telecamere di sicurezza nell’area, diffuso dai media turchi, mostra un uomo, probabilmente armato, uscire di corsa da un’auto arrivata presso l’entrata del ministero. Quando la persona si trova all’ingresso si verifica l’esplosione. Nel video, pare che un’altra persona, uscita dalla stessa auto, punti un arma contro l’entrata poco prima dell’esplosione ma la dinamica dell’attacco resta ancora da chiarire ufficialmente mentre è stata aperta un’inchiesta sull’accaduto.

L’incidente è iniziato quando uno degli aggressori è sceso dall’auto e ha lanciato un piccolo esplosivo contro l’edificio del ministero per distrarre la sicurezza.

Il secondo aggressore ha poi aperto il fuoco contro le guardie al cancello del ministero, prima di far esplodere una bomba che gli era legata, provocandone la morte.

La prima persona, nel frattempo, è entrata di corsa nel complesso ed è stata subito uccisa dalla polizia.

Due agenti sono rimasti feriti. Uno è stato colpito al petto e un altro ha riportato ferite a entrambe le gambe e a un occhio. Yerlikaya ha detto ai giornalisti che nessuno dei feriti era in pericolo di vita. “I nostri eroici agenti di polizia, attraverso la loro intuizione, hanno resistito ai terroristi non appena sono scesi dal veicolo”, ha detto in seguito Yerlikaya ai giornalisti. “Uno di loro si è fatto esplodere, mentre l’altro è stato colpito alla testa prima che avesse la possibilità di farsi esplodere.”

Un alto funzionario della sicurezza turco ha detto che gli aggressori avevano sequestrato il loro veicolo sabato a Kayseri, una città a circa 260 km (161 miglia) a sud-est di Ankara.

Secondo quanto riferito, avrebbero ucciso a colpi di arma da fuoco l’autista dell’auto, un veterinario di 24 anni che stava guidando in campagna.

Il funzionario ha detto che i filmati delle telecamere di sicurezza da Kayseri al confine siriano erano in fase di revisione per determinare da dove provenissero i sospetti.

Un attentatore suicida ha fatto esplodere un ordigno esplosivo nel cuore della capitale turca, Ankara, mentre un secondo aggressore è stato ucciso domenica in uno scontro a fuoco con la polizia, ha detto il ministro degli Interni.