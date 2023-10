Slovacchia. Il putiniano Fico userà la forza contro i migranti. Ucraina, basta armi, organizzeremo colloqui di pace

AgenPress – Robert Fico, filo putiniano e leader del partito Smer-sd vincitore delle elezioni in Slovacchia, ha annunciato: “Useremo anche la forza per proteggere il nostro Paese dai migranti”. Parlando in una conferenza stampa a Bratislava trasmessa dalla tv slovacca Ta3, Fico ha premesso che adotterà “subito misure per la ripresa dei controlli alla frontiera con l’Ungheria”.

E sull’Ucraina, Fico crede “che sia un’enorme tragedia per tutti. Se allo Smer verrà affidato il compito di formare un governo, , faremo del nostro meglio per organizzare colloqui di pace il prima possibile”.

“Altre uccisioni sono inutili”, ha aggiunto sottolineando che cercherà di spingere “anche in ambito Ue” per “trattative”. E ciò verrà fatto dallo Smer in ogni caso, “non importa se avremo o meno l’incarico di premier. Meglio 10 anni di trattative sulla pace, sui compromessi, che lasciare altri 10 anni la gente a uccidersi reciprocamente e poi, dopo 10 anni, constatare che siamo rimasti lì dove siamo oggi”.

“Siamo pronti ad aiutare l’Ucraina a livello umanitario e con la ricostruzione del Paese, ma non con gli armamenti. Le elezioni non erano su inviare le armi in Ucraina o no, la Slovacchia ha i suoi seri problemi, che per noi sono prioritari”.