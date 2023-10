Amazzonia. Siccità e temperature record stanno uccidendo i delfini. Oltre 100 trovati morti nel Lago Tefé

Ricercatori e attivisti stanno cercando di salvare i delfini sopravvissuti trasferendoli dalle lagune e dagli stagni della periferia al corpo principale del fiume dove l’acqua è più fresca, ma l’operazione non è facile a causa della lontananza della zona.

“Trasferire i delfini di fiume in altri fiumi non è così sicuro perché è importante verificare se sono presenti tossine o virus [prima di rilasciare gli animali in natura]”, ha detto Brasil André Coelho, ricercatore presso l’Istituto Mamiraua. La siccità in Amazzonia sta avendo un impatto anche sull’economia.

Livelli dell’acqua inferiori alla media sono stati segnalati in 59 comuni dello stato di Amazonas, impedendo sia il trasporto che le attività di pesca sul fiume.

Le autorità si aspettano siccità ancora più acute nelle prossime due settimane, che potrebbero provocare ulteriori morti di delfini.