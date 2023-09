Velletri. Al via la 92° edizione della Festa dell’Uva e dei Vini

AgenPress. Al via la 92° edizione della Festa dell’Uva e dei Vini 2023. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre la tradizionale Festa vitivinicola animerà il centro storico della città con eventi culturali, convegni, conferenze, mostre, concerti, folklore e spettacoli di danza. L’apertura dei festeggiamenti è stata preceduta dal convegno “Uva, futuro tra cambiamenti climatici e nuove opportunità”, presso la Casa delle Culture e della Musica, al quale ha partecipato anche il primo cittadino.

All’inaugurazione presso piazza Garibaldi erano presenti, sul palco, il Sindaco Cascella, gli Assessori Simonetti e Felci, i Consiglieri regionali Palazzi e Sambucci, il Consigliere Metropolitano Pucci, il sindaco di Rocca di Papa Calcagni, il presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino Andrea Radica, l’Assessore regionale all’Agricoltura Righini, l’Assessore regionale alla Cultura Baldassarre, il deputato Ciocchetti e il Vescovo Mons. Russo, che a conclusione ha dato la sua benedizione.

“Io e l’Assessore Felci abbiamo iniziato a lavorare a questo evento fin dal nostro insediamento. Questa manifestazione è un tributo alla nostra comunità e alla sua storia enogastronomica e vitivinicola” – ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura, Simonetti – “Ringrazio l’amministrazione, gli Assessori regionali, il Ministero per il patrocinio, le associazioni e tutti coloro che hanno reso possibile questa Festa”.

Dello stesso avviso l’Assessore alla Spettacolo Felci: “Sono stati mesi di lavoro intenso, ma eravamo certi che il risultato sarebbe stato meraviglioso. Abbiamo fatto in modo che tutta la città fosse coinvolta per dare vita a una delle manifestazioni più importanti di Velletri”.

L’Assessore all’Agricoltura Righini e l’Assessore alla Cultura Baldassarre, hanno ribadito la vicinanza della Regione a Velletri e alle sue tradizioni.

A chiudere i discorsi inaugurali è stato il sindaco Cascella: “Grazie alla Giunta, alle istituzioni regionali e Nazionali, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni, alla croce rossa, alla protezione civile, alle attività enogastronomiche e a Città del Vino, della quale torneremo a far parte perché Velletri è una città che ha costruito le proprie fortune sull’attività vitivinicola e questo non dobbiamo dimenticarlo. Sono felice che la città sia coesa e oggi, più che mai, ricordiamo chi siamo e divertiamoci tutti insieme. Buona festa dell’Uva e dei Vini a tutti”.

Dopo il tradizionale taglio del nastro c’è stata la visita guidata lungo il centro cittadino, da piazza Garibaldi a Porta Napoletana, per ammirare le tante iniziative in programma per la manifestazione. Molte le personalità accorse per assistere alla tradizionale apertura di questa Festa, tra i quali il Consigliere regionale Grasselli, il Commissario straordinario dell’Ente regionale Parco dei Castelli Romani Boccali e il Direttore dott.ssa Angelone, il sindaco di Lariano Montecuollo, il vicesindaco di Genzano Lommi, l’Assessore di Albano Anderlucci, l’attore Gianmarco Tognazzi e il giornalista Luca Sardella, oltre alla Giunta comunale e al consiglio veliterno.

Inoltre, questa mattina il sindaco Cascella, insieme all’Assessore Righini, ha anche inaugurato la nuova scala che collega via Pia a piazza Garibaldi.