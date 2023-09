Usa. Parlamento approva legge di spesa provvisoria di 45 giorni. Nella legge di McCarthy non ci sono fondi per l’ Ucraina

AgenPress – Con un voto bipartisan, la Camera dei Rappresentanti ha approvato un disegno di legge di spesa provvisoria di 45 giorni, inviando il disegno di legge al Senato con poco più di 9 ore rimaste prima della scadenza del lockdown.

Il voto è passato 335-91. Solo un democratico alla Camera ha votato contro il disegno di legge, mentre 90 repubblicani si sono opposti alla soluzione bipartisan del presidente della Camera Kevin McCarthy. Sette deputati hanno mancato il voto.

Dopo il voto, la Camera si è aggiornata rapidamente fino a lunedì a mezzogiorno, quindi se il Senato non riuscisse ad approvare il disegno di legge della Camera, non torneranno per provare qualcos’altro.

Il rappresentante Matt Gaetz, che ha minacciato di presentare una mozione per lasciare libera la sedia nel tentativo di estromettere McCarthy, stava tentando di cercare il riconoscimento in sala ma la sedia non lo ha riconosciuto prima di lanciare un martelletto.

La misura necessita ancora del sostegno della camera alta del Congresso, il Senato, ma dovrebbe essere approvata.