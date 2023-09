Slovacchia. Polizia multa un automobilista per aver messo al volante il proprio cane

“Anche un piccolo animale può mettere in pericolo la vita e la salute durante la guida”, ha avvertito la polizia.

Il media britannico sottolinea che al momento non è chiaro se la multa sia stata comminata per eccesso di velocità o per non aver assicurato l’animale in un veicolo in movimento. Di certo – scrive ancora la Bbc – c’è il fatto che la polizia ha lanciato un appello agli automobilisti affinché proteggano i loro animali domestici durante la guida. “Anche un piccolo animale può mettere in pericolo la vita e la salute durante la guida”, hanno avvertito le forze dell’ordine.