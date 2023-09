Roma. Accoltella la madre e la nasconde in un sacco dentro l’armadio. Temeva che scoprisse i suoi debiti

AgenPress – Un uomo di 59 anni ha ucciso la madre, ha messo il corpo in un sacco sigillato che ha nascosto in un armadio, poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato tutto. E’ accaduto la scorsa notte a Roma: vittima una donna di 88 anni. Il 59enne è ora in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli. La donna era morta da almeno una settimana. L’88enne divideva la casa insieme al figlio che, secondo quanto si apprende, l’avrebbe uccisa con tre coltellate alla schiena dopo essere andato in crisi per un debito contratto con il condominio.

I carabinieri giunti sul posto, dopo aver aperto l’armadio, hanno ritrovato il sacco sigillato, aperto il quale hanno rinvenuto il cadavere della donna. Sul posto sono intervenuti il medico legale, il magistrato di turno ed i carabinieri del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnico scientifici. Secondo quanto si apprende madre e figlio vivevano insieme e all’origine dell’omicidio ci sarebbe un debito di cui l’uomo non voleva mettere a conoscere l’anziana donna. Si tratta di una serie di pagamenti insoluti con il condominio di circa 3mila euro, che temeva la donna potesse scoprire. Per questo l’avrebbe accoltellata. Il 59enne non aveva un lavoro e viveva assieme all’anziana.