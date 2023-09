Londra. Incendio in un condominio di 16 piani a Coventry. Non ci sono feriti

Per domare l’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, sono stati inviati dieci mezzi dei vigili del fuoco, veicoli di soccorso 4×4 e una piattaforma aerea idraulica.

Sono stati inviati anche diversi equipaggi di ambulanze, con alcuni spettatori che hanno riferito di aver visto persone sottoposte a cure con ossigeno. Non si ritiene che qualcuno sia rimasto gravemente ferito.

Le persone che sono state portate fuori dall’edificio vengono assistite nella chiesa avventista del settimo giorno di Coventry Central in St Nicholas Street.